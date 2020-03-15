Минздрав будет рекомендовать изменение графика общественного транспорта

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Виктор Ляшко добавил, что рекомендации поступят для того, чтобы минимизировать скопление людей в одном месте

Главный санитарный врач Украины и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения Украины будет рекомендовать изменить график общественного транспорта в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом он сообщил в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом он отметил, что такие рекомендации поступят для того, чтобы минимизировать скопление людей в одном месте.

"Да, мы будем рекомендовать изменение графика общественного транспорта", - сказал Ляшко, отвечая на вопрос о том, возможны ли закрытие метрополитена и изменения в движении транспорта.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба добавил, что пока такого решения нет, его будет рассматривать Кабинет министров.

Напомним, с 12 марта в Украине был введен трехнедельный карантин. С полуночи понедельника, 16 марта, Украина закроет границу для иностранцев, а с 17 марта будут отменены авиасообщение и пассажирские перевозки.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмигаль призвал украинских граждан воздержаться от поездок между городами страны для исключения возможности распространения коронавируса. При этом в Украине продолжают действовать ограничение на проведение массовых мероприятий и трехнедельный карантин.