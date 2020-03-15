ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минздрав будет рекомендовать изменение графика общественного транспорта

Новости » Коронавирус     15.03.2020 - 19:47
Минздрав будет рекомендовать изменение графика общественного транспорта
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Виктор Ляшко добавил, что рекомендации поступят для того, чтобы минимизировать скопление людей в одном месте

Главный санитарный врач Украины и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения Украины будет рекомендовать изменить график общественного транспорта в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом он сообщил в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом он отметил, что такие рекомендации поступят для того, чтобы минимизировать скопление людей в одном месте.

"Да, мы будем рекомендовать изменение графика общественного транспорта", - сказал Ляшко, отвечая на вопрос о том, возможны ли закрытие метрополитена и изменения в движении транспорта.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба добавил, что пока такого решения нет, его будет рассматривать Кабинет министров.

Напомним, с 12 марта в Украине был введен трехнедельный карантин. С полуночи понедельника, 16 марта, Украина закроет границу для иностранцев, а с 17 марта будут отменены авиасообщение и пассажирские перевозки.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмигаль призвал украинских граждан воздержаться от поездок между городами страны для исключения возможности распространения коронавируса. При этом в Украине продолжают действовать ограничение на проведение массовых мероприятий и трехнедельный карантин.

Кулеба назвав число украинцев, которых эвакуируют из Италии В водах Чили на карантин остановили два круизных лайнера
Новости Украины карантинКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь