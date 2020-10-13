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У МОЗ назвали основні шляхи отримання вакцини від COVID-19 Україною

Київ, Вівторок 13 жовтня 2020 20:26
У МОЗ назвали основні шляхи отримання вакцини від COVID-19 Україною
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Всі країни, які увійшли в глобальний механізм COVAX, отримають вакцину від коронавірусу. І Україна - не виняток.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі "24 каналу".

За його словами, деякі країни зможуть отримати вакцину від коронавіруса безкоштовно, інші - за більш низьку ціну, а деякі - за повну ринкову вартість.

"Ми також отримаємо, як і всі інші країни, певну кількість вакцини. У світі є нерівномірна економічна складова, саме з-за цього створили COVAX - для рівного доступу людей до вакцини. Там вже більше ніж 170 країн", - повідомив Ляшко.

При цьому він зазначив, що вакцину від COVID-19 зможуть отримати 8 млн українців.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін допустив можливість поставок вакцини від коронавірусу в Україну, якщо український уряд захоче вести переговори.

Крім того, минулого тижня в Єврокомісії заявили, що уклали третій контракт на поставку вакцини від коронавірусу з компанією Johnson & Johnson.

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