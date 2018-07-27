В Минздраве назвали ключевое требование для продления лицензии врача после реформы

При продлении лицензии будут учитывать баллы "непрерывного профессионального развития"

Одним из ключевых требований для продления лицензии врача после реформы системы их аттестации будет наличие достаточного количества баллов "непрерывного профессионального развития" (НПР). Об этом говорится в материале РБК-Украина "Право лечить: Минздрав обяжет украинских врачей получать индивидуальные лицензии".

Отметим, Минздрав в ближайшие пять лет намерен реформировать нынешнюю систему аттестации врачей, заменив ее индивидуальными лицензиями. Предполагается, что каждые три года врачи будут подтверждать соответствие лицензионным требованиям и продлевать срок действия лицензии на медицинскую практику.

По словам советника министра здравоохранения Младены Качурец, одним из ключевых требований для продления лицензии будет наличие у врача достаточного количества баллов "непрерывного профессионального развития" (НПР). Такие баллы предлагают начислять медикам за участие в образовательных семинарах, тренингах и конференциях. При этом врач сможет сам формировать индивидуальную образовательную программу.

Такая система баллов за непрерывное профессиональное развитие врача уже вступила в силу в начале марта. На сегодня Минздрав разрабатывает критерии и порядок их начисления. При отсутствии проблемных ситуаций в практике и наличии достаточного количества баллов НПР лицензия врачу будет продлеваться автоматически. Если же баллов не хватает, то заниматься медицинской деятельностью доктор не сможет до тех пор, пока не наберет их необходимое количество.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Минздрав хочет ввести лицензирование врачей на законодательном уровне в конце 2018 года.