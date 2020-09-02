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У МОЗ назвали фактори ідеальної вакцини від коронавірусу

Київ, Середа 02 вересня 2020 09:56
У МОЗ назвали фактори ідеальної вакцини від коронавірусу
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав фактори ідеальної вакцини для профілактики коронавірусу. Також він зазначив, що зараз у світі 33 вакцини проходять клінічні випробування.

Про це Ляшко заявив на брифінгу.

Санлікар наголосив, що ідеальна вакцина повинна відповідати трьом чинникам:

  • формувати надійну імунну відповідь;
  • викликати потужний Т-лімфоцитний імунітет;
  • не мати ніяких серйозних побічних ефектів.

Ляшко зазначив, що з 33 вакцин, які проходять клінічні дослідження, 9 вакцин перебувають на третій клінічній стадії.

"Після завершення (досліджень третьої клінічної стадії - ред.), у разі отримання позитивних результатів, вакцини будуть зареєстровані і дозволені для використання. Паралельно з клінічними дослідженнями відбувається і виробництво вакцин, щоб після реєстрації допустити вакцини на ринок", - сказав Лякшо.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні вакцина від коронавірусу може з'явитися для масового використання в березні 2021 року.

Також повідомлялося, що Україна записана у всі черги, що стосується вакцини від коронавірусу, але поки визначеності у питанні вакцини немає.

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Новини України ВакцинаВиктор ЛяшкоКоронавірус
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