В Минздраве назвали две наиболее проблемные области по COVID-ситуации
В Минздраве назвали две наиболее проблемные области по COVID-ситуации. Это Черновицкая и Луганская области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью главного санитарного врача Украины Игоря Кузина для издания "Лига.net".
В частности, в Луганской области - один из крупнейших уровней заболеваемости на 100 000 населения и в частности самый высокий коэффициент выявления случаев.
На вопрос о том, какие области наиболее проблемные, Кузин ответил: "Черновицкая и Луганская. Это антилидеры прошлых недель. Уровень госпитализации там вырос уже почти вдвое".
Кроме того, Минздрав насчитал почти 15 ОТГ, которые проблемные с точки зрения появления там локальных кластеров заболевания. Это преимущественно:
- Харьковская,
- Хмельницкая,
- Тернопольская область,
- три таких кластера в Днепропетровской области,
- Запорожье,
- Полтава.
Напомним, Минздрав обеспокоен коэффициентом выявления COVID-случаев в Украине.
Отметим, Кабинет министров обновил правила карантина в Украине. РБК-Украина расписало, о каких ограничениях идет речь.