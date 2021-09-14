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В Минздраве назвали две наиболее проблемные области по COVID-ситуации

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Киев, Вторник 14 сентября 2021 10:24
В Минздраве назвали две наиболее проблемные области по COVID-ситуации Фото: главный санитарный врач Украины Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Минздраве назвали две наиболее проблемные области по COVID-ситуации. Это Черновицкая и Луганская области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью главного санитарного врача Украины Игоря Кузина для издания "Лига.net".

В частности, в Луганской области - один из крупнейших уровней заболеваемости на 100 000 населения и в частности самый высокий коэффициент выявления случаев.

На вопрос о том, какие области наиболее проблемные, Кузин ответил: "Черновицкая и Луганская. Это антилидеры прошлых недель. Уровень госпитализации там вырос уже почти вдвое".

Кроме того, Минздрав насчитал почти 15 ОТГ, которые проблемные с точки зрения появления там локальных кластеров заболевания. Это преимущественно:

  • Харьковская,
  • Хмельницкая,
  • Тернопольская область,
  • три таких кластера в Днепропетровской области,
  • Запорожье,
  • Полтава.

Напомним, Минздрав обеспокоен коэффициентом выявления COVID-случаев в Украине.

Отметим, Кабинет министров обновил правила карантина в Украине. РБК-Украина расписало, о каких ограничениях идет речь.

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