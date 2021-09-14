ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У МОЗ назвали дві найбільш проблемні області за COVID-ситуацією

Новость на русском →
Київ, Вівторок 14 вересня 2021 10:24
У МОЗ назвали дві найбільш проблемні області за COVID-ситуацією Фото: головний санітарний лікар України Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У МОЗ назвали дві найбільш проблемні області за COVID-ситуацією. Це Чернівецька та Луганська області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна для видання "Ліга.net".

Зокрема, у Луганській області - один з найбільших рівнів захворюваності на 100 000 населення і зокрема найвищий коефіціент виявлення випадків.

На запитання про те, які області найбільш проблемні, Кузін відповів: "Чернівецька та Луганська. Це антилідери минулих тижнів. Рівень госпіталізації там зріс уже майже вдвічі".

Крім того, МОЗ нарахував майже 15 ОТГ, які проблемні з погляду появи там локальних кластерів захворювання. Це переважно:

  • Харківська,
  • Хмельницька,
  • Тернопільська області,
  • три такі кластери у Дніпропетровській області,
  • Запоріжжя,
  • Полтава.

Нагадаємо, МОЗ занепокоєний коефіцієнтом виявлення COVID-випадків в Україні.

Зазначимо, Кабінет міністрів оновив правила карантину в Україні. РБК-Україна розписало, про які обмеження йде мова.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус Мінстерство охорони здоров'я України
NEWS
В Україні ріст нових COVID-випадків: за добу захворіли 3332 людини
В Україні ріст нових COVID-випадків: за добу захворіли 3332 людини
DAILY
Як витратити мільярди. Що в Україні робитимуть з кредитами від МВФ і Євросоюзу
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Як витратити мільярди. Що в Україні робитимуть з кредитами від МВФ і Євросоюзу