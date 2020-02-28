В Минздраве назвали число умерших в результате гриппа

В течение текущего эпидемиологического сезона в Украине умерли 43 человека от осложнений в результате гриппа. Как передает корреспондент РБК-Украина, об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы "Право на власть" на 1+1.

По его словам, сейчас в Украине сезон повышенной заболеваемости на грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ). Еженедельно фиксируют 200-240 тысяч больных, которым оказывается помощь.

"К сожалению, есть и летальные случаи, поскольку лишь 1,5-2% населения вакцинируется от гриппа. Для Украины сегодня грипп на первом месте. Грипп циркулирует и в этом эпидсезоне в нас умерло 43 человека от гриппа", - заявил Ляшко.

Напомним, в Украине на протяжении недели от осложнений гриппа умерли 10 человек.

Ранее сообщалось, что во Львовской области в результате осложнений от заболевания гриппом в течение недели умерли 2 человека. Жертвами болезни стали 64-летняя женщина и 78-летний мужчина.

Еще два летальных случая от осложнений гриппа зафиксировали 24 февраля в Кировоградской области. От гриппа скончались 61-летний житель Новоархангельского района и 52-летний житель Александровского района. Оба мужчины имели сопутствующие хронические заболевания, против гриппа не были привиты.