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В Минздраве назвали число медиков, выздоровевших от коронавируса

Новости » Коронавирус     07.06.2020 - 12:08
В Минздраве назвали число медиков, выздоровевших от коронавируса
Фото: медики (УНИАН)

Жертвами COVID-19 стали почти 40 медицинских работников

В Украине от коронавирусной болезни выздоровели 2836 медицинских работников. При этом в целом заболели 5050 медиков.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранения в своем Telegram.

"В целом заболели 1932 детей и 5050 медиков... Среди людей, которые выздоровели, 2836 медработников и 876 детей. 39 медиков умерли от осложнений COVID-19", - указано в сообщении.

Также отмечается, что на амбулаторном лечении 18 908 пациентов, из которых - 4088 медработников.

"Всего нуждался в госпитализации 8091 человек, из них 316 детей и 962 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 304 человека, в том числе один ребенок и 29 медиков", - сообщили в ЦОС.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что медики составляют 20% от общего количества больных коронавирус в Украине.

Как писало РБК-Украина, в Украине за последние сутки подтвердили 485 новых случаев COVID-19, а выздоровели 242 украинца.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения УкраинымедикиКоронавирус
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