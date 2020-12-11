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У МОЗ назвали число госпіталізованих хворих на COVID-19

Україна, П'ятниця 11 грудня 2020 10:25
У МОЗ назвали число госпіталізованих хворих на COVID-19
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов назвав число госпіталізованих пацієнтів з COVID-19. Станом на ранок п'ятниці, 11 грудня, їх 27 тис. 708 осіб.

Про це він розповів під час брифінгу.

Він підкреслив, що медична система все одно працює у досить напруженому режимі.

"Близько 28 тис. хворих зараз знаходяться у лікарнях. Якщо бути точним - 27 тис. 708 пацієнтів, які перебувають на ранок у наших лікарнях. І через це ми завантажуємо лікарні, збільшуємо кількість ліжок, які ми додаємо до лікування хворих COVID-19", - розповів міністр.

Степанов пояснив, що необхідно також час на обладнання нових лікарень і поява необхідної кількості фахівців - інфекціоністів, анестезіологів.

"Ми зараз знаходимося на війні з COVID, а вона не йде за планом, як і будь-яка війна. Неможливо спланувати заздалегідь, як це все буде", - заявив глава МОЗ.

Нагадаємо, Степанов заявив, що в країні почали фіксувати повторні випадки зараження коронавірусом.

Як писало РБК-Україна, за минулу добу в Україні виявили 13 514 нових випадків коронавірусу, одужали понад 15 тисяч людей. Перший випадок COVID-19 в Україні зафіксували 3 березня 2020 року. Тоді захворів чоловік з Чернівців.

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Новини України Суспільство Мінстерство охорони здоров'я УкраїнигоспитализацияМаксим СтепановКоронавірус

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