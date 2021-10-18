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В Минздраве не исключают расширения "красной" зоны карантина в ближайшее время

Автор: Анастасия Рокитна

В Минздраве не исключают расширения "красной" зоны карантина в ближайшее время. По состоянию на сегодня, в этой зоне 5 областей.

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию.

В "красной" зоне сейчас Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Херсонская области.

"Не исключаем, что в ближайшее время "красный" уровень могут установить и в других областях. Поэтому именно сейчас у каждого гражданина есть выбор: сделать прививку или дальше жить в карантинных правилах", - заявил Кузин.

Напомним, в "красной" зоне карантина пять областей и шесть - в "желтой", другие - "оранжевые".

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