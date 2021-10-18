В "красной" зоне карантина пять областей и шесть - в "желтой", остальные - "оранжевые"
В Украине в "красной" зоне карантина находятся 5 областей. В "желтой" зоне остались только шесть областей.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
"Красная" зона
По состоянию на сегодня, в зоне карантина с самыми жесткими ограничениями находятся 5 областей, а именно:
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Запорожская,
- Одесская,
- Херсонская.
Что в этой зоне запрещено: в регионах "красной" зоны запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, фитнес-центоров, ТРЦ. В этой зоне могут работать только продуктовые магазины, банки, почта, АЗС, ветклиники и аптеки.
Отметим, ограничений для транспорта в "красной" зоне нет, но местные власти могут их вводить по своему усмотрению.
Кроме того, в Украине с 21 октября ужесточают правила для межобластного транспорта и чтобы попасть в "красную" зону на поезде, автобусе или самолете, у пассажира должны быть две прививки от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген.
"Оранжевая" зона
В этой зоне карантина 14 областей. Это пока самая большая зона, к ней относятся:
- Киев,
- Волынская область,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Харьковская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черновицкая,
- Черниговская.
"Желтая" зона
В этой зоне находятся шесть регионов:
- Винницкая,
- Кировоградская,
- Закарпатская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Тернопольская.