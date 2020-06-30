В Минздраве допускают закрытие украинских курортов

Кабинет министров Украины может ввести дополнительные ограничения в отношении курортов. В частности, в Одессе.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире телеканала 1+1.

При этом он добавил, что в некоторых областях резко возросло количество занятых коек пациентами с COVID-19. На Закарпатье этот показатель составляет 71%, в Волынской области - 56%, до 50% - в Ровенской, Винницкой, Львовской областях и в Киеве.

"И поэтому мы не исключаем, что можем вводить дополнительные ограничительные меры, чтобы преодолеть коронавирус", - заявил Степанов.

Отметим, что Минздрав прогнозирует вспышку COVID-19 после выходных в Одессе.

Напомним, в Украине 14 регионов не готовы к ослаблению карантина.

Кроме того, за прошлые сутки в Украине зафиксировали 706 новых случаев коронавируса.