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В Минздраве анонсировали внезапные проверки больниц

Киев, Понедельник 30 ноября 2020 15:15
В Минздраве анонсировали внезапные проверки больниц
Фото: больница (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Министр здравоохранения Максим Степанов пообещал посещать больницы в регионах без предупреждения. Таким образом он планирует ознакомиться с ситуацией относительно коронавируса на местах.

Об этом Максим Степанов заявил во время брифинга.

"Такие незапланированные визиты без предупреждения мы, я и мои заместители будем делать на постоянной основе в различных областях - городских, районных, областных больницах”, - сказал он.

Напомним, накануне Максим Степанов без предупреждения проверил городские больницы №1, №2 Житомира и областную клиническую больницу, которые принимают пациентов с COVID-19. В одной из них обнаружены проблемы с кислородными точками.

Также ранее сообщалось, что по словам главы государства Владимира Зеленского, Украина может оперативно увеличить число больничных мест для пациентов с COVID-19 до 91 тысячи. Кроме того, в стране продолжают увеличивать число больничных коек, подключенных к кислороду.

Кроме того, глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что в правительстве сейчас не видят необходимости разворачивать мобильные госпитали.

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