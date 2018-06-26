Минздрав обнародовал перечень 96 пляжей Украины, где опасно купаться

В Киевской области опасно купаться на 24 пляжах
Вода на 96 украинских пляжах опасна для купания. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.
"Такие данные опубликовал Центр общественного здоровья Минздрава, основываясь на результатах исследования воды 15-21 июня", - указано в сообщении.
Также в министерстве подготовили перечень пляжей во всех обласях Украины, где нельзя купаться.
Винницкая область
- с. Глуховцы, Рекреационная зона (пруд, Козятиський район
- Казатин, Рекреационная зона (пруд №5
- Казатин, Рекреационная зона "Водокачка"
- Погребище, Рекреационная зона, место отдыха, р. Рось
- Винница, Центральный Пляж
- Винница, Рекреационная зона "Вишенское озеро"
- с.Флорино, рекреационная зона "Анталька", р. Дохно
Волынская область
- пгт Локачи, рекреационная зона, пруд
- Луцк, Центральный пляж, р. Стир
- Луцк, пляж "Теремном", р. Сапалаивка
- с. Соловичи, оз.Велище
- Ковель, рекреационная зона , р.Турия, водохранилище
- Ковель, городской пляж, р.Турия
Донецкая область
- Мариуполь, пляж "Центральный"
- Мариуполь, городской пляж "Левобережный"
Днепропетровская область
- г. Новомосковск, детский пляж
Житомирская область
- пгт. Лугины, рекреационная зона, р. Товста
- Коростень, рекреационная зона ул. Древлянская
- Новоград-Волынский, городской пляж по ул.Богуна
- Новоград-Волынский, рекреационная зона "Провалка" по 3-м пер. Чехова, р. Смолка
- Барановка, рекреационная зона "Заречье"
- Чуднов, р. Тетерев (перед мостом)
Закарпатская область
- с. Ворочеве Перечинского района, Место для купания "Дичка", р. Уж
- Перечин, Место для купания "Залив", р. Уж закарпатская
- Мукачево, вул. Окружная, р. Латорица - закарпатская
- Мукачево, вул. Валенберга, р. Латорица
- Мукачево, парк Победы, р. Латорица
- Мукачево, район монастыря
Запорожская область
- Запорожье, общественный пляж "Центральный"
- Энергодар, городской пляж "Солнечный"
Киевская область
- Тетиев, рекреационная зона места массового отдыха, р. Роська
- пгт.Иванков, рекреационная зона р.Тетерев
- Вишород, вул.Набережная, озеро
- Вышгород, оз."Бегемотик-2"
- с. Вита Почтовая, зона отдыха "Крючок", Каскад озер р. Сиверка
- Васильков, рекреационная зона, р. Стугна
- Фастов, рекреационная зона, р. Унава
- пгт. Гребенки, пекреаційна зона, р. Протока
- Белая Церковь, пляж микрорайона "Вокзальная", р. Рось
- пгт. Ракитное, рекреационная зона для отдыха, р.Рось
- Мироновка, ул. Захарченко, рекреационная зона для отдыха, р. Росава
- Богуслав, рекреационная зона для отдыха, вул. Мисайлвская
- с. Цыбли Переяслав-Хмельницкий район, пляж на Каневском водохранилище "Источник Надежды"
- Переяслав-Хмельницкий, рекреационные зоны отдыха "Лесное озеро"
- Переяслав -Хмельницкий, пляж на Каневском водохранилище (городской пляж)
- с. Кийлов, Бориспольский район, Каневское водохранилище
- с. Кийлов Бориспольский район, р.Павловка
- пгт. Згуровка, озеро "Рецево"
- пгт. Барышевка, озеро "Земснаряд"
- пгт. Барышевка, зоны рекреации р. Ст. Красиловка
- Борисполь, озеро "Княжицьке"
- Борисполь, озеро микрорайона "Нестеровка"
- Борисполь, озеро УМБ-17
- Борисполь, озеро "Олесницкое"
Кировоградская область
- Кропивницкий, место купания "Ковалевский пляж", р. Ингул
- с. Петрово, Знаменский район, Место купания и отдыха, Петровский пруд №1
Луганская область
- Кременная, зона рекреации, р.Красная
- пгт. Беловодск, Беловодский р-н, зона рекреации, р.Деркул
- Северодонецк, городской пляж, оз.Чистое
- Северодонецк, пгт. Сиротино, пляж базы отдыха "Клешня", озеро Клешня
- Лисичанск, Пляж пруда в р-не Лисичанского и стеклозавода "Пролетарий", ул. Героев Сталинграда
- Лисичанск, зона рекреации, р-н лодочной станции, р.Северский Донец
- пгт Сиротино, Луганская обл., озеро Кривеньке, пляж базы отдыха "У озера Кривеньке"
Львовская область
- Золочев, озеро "Молодежное", парк "Здоровье"
Николаевская область
- Первомайск, городской пляж "Радуга"
- Николаев, пляж "Стрелка", р. Ингул
Полтавская область
- Полтава, пляж Киевского района, р.Ворскла
- Полтава, пляж Шевченковского р-ну, р. Ворскла
- Кобеляки, Центральный пляж
- Кременчуг, Пляж парка Воинов Интренационалистов
- Кременчуг, Центральный городской пляж
Ровенская область
- Радивилов, пляж, Искусственный пруд
- р. Слоновка
- Дубно, место массового отдыха, р. Иква
- с. Воронки, прибрежная полоса (пляж отсутствует)
- Сарны, городской пляж, р. Случ
- с.Жобрин, Ровенский р-н, пляж ОП санатория "Красная калина" р.Путиловка
- Обаров, пляж ООО "Обароивинвест", пруд
- с.Кустин Ровенский р-н, пляж КЗ ГСУК "Электроник-Ровно", р.Горынь
- Ровно, оз.Басов Угол, городской пляж
- с. Гориньгрод, р.Горынь (вход в район)
Тернопольская область
- Тернополь, городской пляж, р. Серет,
- Тернопольский пруд, северо-западный берег
Черновицкая область
- Черновцы, городской пляж, р. Прут
Напомним, на прошлой неделе количество пляжей, где было запрещено купаться, достигала 106.