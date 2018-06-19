МОЗ оприлюднило перелік пляжів, де заборонено купатись

У Київській області заборонено купатись на 25 пляжах
Вода на 106 українських пляжах є небезпечною для купання. Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ).
"У більшості випадків йдеться про купання у річках, озерах та ставках - 91 випадок мікробного забруднення зафіксовано саме у такій воді. Водночас, лактопозитивні кишкові палички виявили і у водоймах морського узребежжя", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що дані про забруднення опублікував Центр громадського здоров'я МОЗ, грунтуючись на результатах дослідження води 7-14 червня.
Вінницька область
- Вінниця, пляж "Хімік"
- Вінниця, пляж "Гонти"
- Вінниця, пляж Центральний
- Вінниця, пекреаційна зона "Вишенське озеро"
- Бершадь, пекреаційна зона по вул. Коваленка, р. Дохно
- с.Флорине, рекреаційна зона "Анталька", р. Дохно
Волинська область
- Луцьк, Центральний пляж, р.Стир
- Луцьк, пляж "Теремно", р. Сапалаївка
- с.Соловичі, оз.Велище
- Ковель, рекреаційна зона, р.Турія, водосховище
- Ковель, міський пляж, р. Турія
- с.Уховецьк, пляж "Оберіг", оз.Ухове
- смт Локачі, рекреаційна зона, став
Донецька область
- Маріуполь, пляж "Центральний"
Дніпропетровська область
- м.Новомосковськ, Дитячий пляж
Житомирська область
- м.Баранівка, рекреаційна зона "Заріччя"
- Чуднів, р. Тетерів (перед мостом)
- Новоград-Волинський, міський пляж по вул. Богуна
- Коростень, рекреаційна зона вул. Грушевського
- смт. Лугини, рекреаційна зона вул. Армійська
Закарпатська область
- Мукачеве, вул. Окружна, р. Латориця
- Мукачеве, Парк Перемоги, р. Латориця
- Мукачеве, вул. Валенберга, р. Латориця
- Мукачеве, район монастиря
Запорізька область
- Енергодар, міський пляж "Сонячний"
Київська область
- Васильків, Рекреаційна зона, р. Стугна
- м. Миронівка, вул. Захарченка, Рекреаційна зона для відпочинку населення, р. Росава
- смт. Рокитне, Рекреаційна зона для відпочинку населення, р.Рось
- Вишгород, оз. "Бегемотик-1"
- Вишгород, оз."Бегемотик-2"
- Вишгород, вул.Набережна, озеро
- смт. Баришівка, зони рекреації р. Трубіж
- смт. Баришівка, зони рекреації р. Ст. Красилівка
- смт. Баришівка, озеро "Земснаряд"
- смт. Згурівка, озеро "Став"
- смт. Згурівка, озеро "Рецево"
- с. Циблі Переяслав-Хмельницький район, пляж на
- Канівському водосховищі ДОЗ "Джерело Надії"
- Переяслав -Хмельницький, пляж на Канівському водосховищі (міський пляж)
- Бориспіль, озеро "Олесницьке"
- Бориспіль, озеро УМБ-17
- Бориспіль, озеро "Княжицьке"
- с. Кийлів Бориспільський район, річка Павлівка
- с. Кийлів Бориспільський район, Канівське водосховище
- с. Тарасівка, Києво-Святошинський р-н зона відпочинку, озеро
- с. Крюківщина, Києво-Святошинський р-н, зона відпочинку "Крючок"
- Тетіїв, рекреаційна зона місця масового відпочинку, р. Роська
- Біла Церква, Пляж "Центральний", р. Рось
- Бориспіль, озеро мікрорайону "Нестерівка"
- Переяслав-Хмельницький, рекреаційні зони відпочинку "Лісове озеро"
Київ
- Київ, озеро Тельбін, пляж "Тельбін"
- Київ, оз. Райдуга пляж, "Райдуга"
Кіровоградська область
- Кропивницький, Міський сад
- Кіровоградська обл, Обознівське водосховище
- Кропивницький, Місце купання "Новомиколаївський пляж", р.Інгул
- Кропивницький, Місце купання "Ковалівський пляж", р.Інгул
Луганська область
- Сєвєродонецьк, міський пляж, оз.Чисте
- смт.Сиротине, Луганська область озеро Кривеньке, пляж бази відпочинку "У озера Кривеньке"
- м.Кремінна, зона рекреації, р.Красна
- Лисичанськ, пляж ставка в р-ні ПАТ "Лисичанський склозавод "Пролетарій", вул. Героїв Сталінграду
- Лисичанськ, зона рекреації, р-н човнової станції, р.Сіверський Донець
- Сєвєродонецьк, смт. Сиротино, пляж бази відпочинку "Клешня", озеро Клешня
Львівська область
- Золочів, озеро "Молодіжне", парк "Здоров’я"
Миколаївська область
- Первомайськ, міський пляж "Райдуга"
- Очаків, Пляж міський
- Миколаїв, пляж "Чайка"
- Миколаїв, рекреаційна зона "Намив"
- Миколаїв, рекреаційна зона "Яхт-клуб"
- Миколаїв, пляж "Стрілка"
Полтавська область
- Полтава, пляж Київського району, р.Ворскла
- Кременчук, Центральний міський пляж
- Полтава, пляж Шевченківського р-ну, р. Ворскла
- Кременчук, пляж парку Воїнів Інтренаціоналістів
- смт. Білики, Селищний пляж, р. Ворскла
Рівненська область
- с.Жобрин, Рівненський р-н, пляж ОП санаторію "Червона калина" р. Путилівка
- с.Обарів Рівненський р-н, пляж ТзОВ "Обароівінвест", ставок
- с.Кустин Рівненський р-н,пляж КЗ ДСОК "Електронік-Рівне" , р.Горинь
- Рівне, оз.Басів Кут, міський пляж
- Обарів, пляж ТзОВ "Обароівінвест", став
- с. Воронки, прибережна смуга (пляж відсутній)
- Дубно, місце масового відпочинку, р. Іква
- р. Слонівка. Гориньгрод, р. (вхід в район)
- Сарни, міський пляж, р. Случ
Тернопільська область
- Тернопіль, Дальній пляж, р. Серет, Тернопільський став
Черкаська область
- Кобеляки, Центральний пляж
Чернівецька область
- Чернівці, Міський пляж, р.Прут
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на трьох миколаївських пляжах виявлено кишкову паличку.