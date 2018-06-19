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МОЗ оприлюднило перелік пляжів, де заборонено купатись

НовиниСуспільство    19.06.2018 - 16:26
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Київській області заборонено купатись на 25 пляжах

Вода на 106 українських пляжах є небезпечною для купання. Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ).

"У більшості випадків йдеться про купання у річках, озерах та ставках - 91 випадок мікробного забруднення зафіксовано саме у такій воді. Водночас, лактопозитивні кишкові палички виявили і у водоймах морського узребежжя", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дані про забруднення опублікував Центр громадського здоров'я МОЗ, грунтуючись на результатах дослідження води 7-14 червня.

Вінницька область

  • Вінниця, пляж "Хімік"
  • Вінниця, пляж "Гонти"
  • Вінниця, пляж Центральний
  • Вінниця, пекреаційна зона "Вишенське озеро"
  • Бершадь, пекреаційна зона по вул. Коваленка, р. Дохно
  • с.Флорине, рекреаційна зона "Анталька", р. Дохно

Волинська область

  • Луцьк, Центральний пляж, р.Стир
  • Луцьк, пляж "Теремно", р. Сапалаївка
  • с.Соловичі, оз.Велище
  • Ковель, рекреаційна зона, р.Турія, водосховище
  • Ковель, міський пляж, р. Турія
  • с.Уховецьк, пляж "Оберіг", оз.Ухове
  • смт Локачі, рекреаційна зона, став

Донецька область

  • Маріуполь, пляж "Центральний"

Дніпропетровська область

  • м.Новомосковськ, Дитячий пляж

Житомирська область

  • м.Баранівка, рекреаційна зона "Заріччя"
  • Чуднів, р. Тетерів (перед мостом)
  • Новоград-Волинський, міський пляж по вул. Богуна
  • Коростень, рекреаційна зона вул. Грушевського
  • смт. Лугини, рекреаційна зона вул. Армійська

Закарпатська область

  • Мукачеве, вул. Окружна, р. Латориця
  • Мукачеве, Парк Перемоги, р. Латориця
  • Мукачеве, вул. Валенберга, р. Латориця
  • Мукачеве, район монастиря

Запорізька область

  • Енергодар, міський пляж "Сонячний"

Київська область

  • Васильків, Рекреаційна зона, р. Стугна
  • м. Миронівка, вул. Захарченка, Рекреаційна зона для відпочинку населення, р. Росава
  • смт. Рокитне, Рекреаційна зона для відпочинку населення, р.Рось
  • Вишгород, оз. "Бегемотик-1"
  • Вишгород, оз."Бегемотик-2"
  • Вишгород, вул.Набережна, озеро
  • смт. Баришівка, зони рекреації р. Трубіж
  • смт. Баришівка, зони рекреації р. Ст. Красилівка
  • смт. Баришівка, озеро "Земснаряд"
  • смт. Згурівка, озеро "Став"
  • смт. Згурівка, озеро "Рецево"
  • с. Циблі Переяслав-Хмельницький район, пляж на
  • Канівському водосховищі ДОЗ "Джерело Надії"
  • Переяслав -Хмельницький, пляж на Канівському водосховищі (міський пляж)
  • Бориспіль, озеро "Олесницьке"
  • Бориспіль, озеро УМБ-17
  • Бориспіль, озеро "Княжицьке"
  • с. Кийлів Бориспільський район, річка Павлівка
  • с. Кийлів Бориспільський район, Канівське водосховище
  • с. Тарасівка, Києво-Святошинський р-н зона відпочинку, озеро
  • с. Крюківщина, Києво-Святошинський р-н, зона відпочинку "Крючок"
  • Тетіїв, рекреаційна зона місця масового відпочинку, р. Роська
  • Біла Церква, Пляж "Центральний", р. Рось
  • Бориспіль, озеро мікрорайону "Нестерівка"
  • Переяслав-Хмельницький, рекреаційні зони відпочинку "Лісове озеро"

Київ

  • Київ, озеро Тельбін, пляж "Тельбін"
  • Київ, оз. Райдуга пляж, "Райдуга"

Кіровоградська область

  • Кропивницький, Міський сад
  • Кіровоградська обл, Обознівське водосховище
  • Кропивницький, Місце купання "Новомиколаївський пляж", р.Інгул
  • Кропивницький, Місце купання "Ковалівський пляж", р.Інгул

Луганська область

  • Сєвєродонецьк, міський пляж, оз.Чисте
  • смт.Сиротине, Луганська область озеро Кривеньке, пляж бази відпочинку "У озера Кривеньке"
  • м.Кремінна, зона рекреації, р.Красна
  • Лисичанськ, пляж ставка в р-ні ПАТ "Лисичанський склозавод "Пролетарій", вул. Героїв Сталінграду
  • Лисичанськ, зона рекреації, р-н човнової станції, р.Сіверський Донець
  • Сєвєродонецьк, смт. Сиротино, пляж бази відпочинку "Клешня", озеро Клешня

Львівська область

  • Золочів, озеро "Молодіжне", парк "Здоров’я"

Миколаївська область

  • Первомайськ, міський пляж "Райдуга"
  • Очаків, Пляж міський
  • Миколаїв, пляж "Чайка"
  • Миколаїв, рекреаційна зона "Намив"
  • Миколаїв, рекреаційна зона "Яхт-клуб"
  • Миколаїв, пляж "Стрілка"

Полтавська область

  • Полтава, пляж Київського району, р.Ворскла
  • Кременчук, Центральний міський пляж
  • Полтава, пляж Шевченківського р-ну, р. Ворскла
  • Кременчук, пляж парку Воїнів Інтренаціоналістів
  • смт. Білики, Селищний пляж, р. Ворскла

 Рівненська область

  • с.Жобрин, Рівненський р-н, пляж ОП санаторію "Червона калина" р. Путилівка
  • с.Обарів Рівненський р-н, пляж ТзОВ "Обароівінвест", ставок
  • с.Кустин Рівненський р-н,пляж КЗ ДСОК "Електронік-Рівне" , р.Горинь
  • Рівне, оз.Басів Кут, міський пляж
  • Обарів, пляж ТзОВ "Обароівінвест", став
  • с. Воронки, прибережна смуга (пляж відсутній)
  • Дубно, місце масового відпочинку, р. Іква
  • р. Слонівка. Гориньгрод, р. (вхід в район)
  • Сарни, міський пляж, р. Случ

Тернопільська область

  • Тернопіль, Дальній пляж, р. Серет, Тернопільський став

Черкаська область

  • Кобеляки, Центральний пляж

Чернівецька область

  • Чернівці, Міський пляж, р.Прут

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на трьох миколаївських пляжах виявлено кишкову паличку.

У Києві облаштовано 13 муніципальних пляжів що відбувається з українськими пляжами
Теги публікації: пляж  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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