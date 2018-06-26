МОЗ оприлюднив перелік 96 пляжів Ураїни, де небезпечно купатись

У Київській області небезпечно купатись на 24 пляжах
Вода на 96 українських пляжах є небезпечною для купання. Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).
"Такі дані опублікував Центр громадського здоров'я МОЗ, грунтуючись на результатах дослідження води 15-21 червня", - зазначено у повідомленні.
Також у міністерстві підготували перелік пляжів в усіх обласях України, де не можна купатись.
Вінницька область
- с. Глухівці, Рекреаційна зона ставок, Козятиський район
- Козятин, Рекреаційна зона ставок №5
- Козятин, Рекреаційна зона "Водокачка"
- Погребище, Рекреаційна зона місце відпочинку, р. Рось
- Вінниця, Пляж Центральний
- Вінниця, Рекреаційна зона "Вишенське озеро"
- с.Флорине, рекреаційна зона "Анталька", р. Дохно
Волинська область
- смт Локачі, рекреаційна зона, ставок
- Луцьк, Центральний пляж, р.Стир
- Луцьк, пляж "Теремно", р. Сапалаївка
- с. Соловичі, оз.Велище
- Ковель, рекреаційна зона , р.Турія, водосховище
- Ковель, міський пляж, р.Турія
Донецька область
- Маріуполь, пляж "Центральний"
- Маріуполь, міський пляж "Лівобережний"
Дніпропетровська область
- м. Новомосковськ, дитячий пляж
Житомирська область
- смт. Лугини, рекреаційна зона, р. Товста
- Коростень, рекреаційна зона вул. Древлянська
- Новоград-Волинський, міський пляж по вул.Богуна
- Новоград-Волинський, рекреаційна зона "Провалка" по 3-му провулку Чехова, р. Смолка
- Баранівка, рекреаційна зона "Заріччя"
- Чуднів, р. Тетерів (перед мостом)
Закарпатська область
- с. Ворочеве Перечинського району, Місце для купання "Дичка", р. Уж
- Перечин, Місце для купання "Залив", р. Уж - закарпатська
- Мукачево, вул. Окружна, р. Латориця - закарпатська
- Мукачево, вул. Валенберга, р. Латориця
- Мукачево, парк Перемоги, р. Латориця
- Мукачево, район монастиря
Запорізька область
- Запоріжжя, громадський пляж "Центральний"
- Енергодар, міський пляж "Сонячний"
Київська область
- Тетіїв, рекреаційна зона місця масового відпочинку, р. Роська
- смт.Іванків, рекреаційна зона - р.Тетерів
- Вишород, вул.Набережна, озеро
- Вишгород, оз."Бегемотик-2"
- с. Віта Поштова, зона відпочинку "Крючок", Каскад озер р.Сіверка
- Васильків, рекреаційна зона, р. Стугна
- Фастів, рекреаційна зона, р. Унава
- смт. Гребінки, пекреаційна зона, р. Протока
- Біла Церква, пляж мікрорайону "Вокзальна", р. Рось
- смт. Рокитне, рекреаційна зона для відпочинку, р.Рось
- Миронівка, вул. Захарченка, рекреаційна зона для відпочинку, р. Росава
- Богуслав, рекреаційна зона для відпочинку, вул. Мисайлівська
- с. Циблі Переяслав-Хмельницький район, пляж на Канівському водосховищі ДОЗ "Джерело Надії"
- Переяслав-Хмельницький, рекреаційні зони відпочинку "Лісове озеро"
- Переяслав -Хмельницький, пляж на Канівському водосховищі (міський пляж)
- с. Кийлів, Бориспільський район, Канівське водосховище
- с. Кийлів Бориспільський район, р.Павлівка
- смт. Згурівка, озеро "Рецево"
- смт. Баришівка, озеро "Земснаряд"
- смт. Баришівка, зони рекреації р. Ст. Красилівка
- Бориспіль, озеро "Княжицьке"
- Бориспіль, озеро мікрорайону "Нестерівка"
- Бориспіль, озеро УМБ-17
- Бориспіль, озеро "Олесницьке"
Кіровоградська область
- Кропивницький, місце купання "Ковалівський пляж", р.Інгул
- с. Петрово, Знам'янський район, місце купання та відпочинку, Петрівський ставок №1
Луганська область
- Кремінна, зона рекреації, р.Красна
- смт. Біловодськ, Біловодський р-н, зона рекреації, р.Деркул
- Сєвєродонецьк, міський пляж, оз.Чисте
- Сєвєродонецьк, смт. Сиротино, пляж бази відпочинку "Клешня", озеро Клешня
- Лисичанськ, Пляж ставка в р-ні Лисичанського й склозаводу "Пролетарій", вул. Героїв Сталінграду
- Лисичанськ, зона рекреації, р-н човнової станції, р.Сіверський Донець
- смт.Сиротине, Луганська обл., озеро Кривеньке, пляж бази відпочинку "У озера Кривеньке"
Львівська область
- Золочів, озеро "Молодіжне", парк "Здоров’я"
Миколаївська область
- Первомайськ, міський пляж "Райдуга"
- Миколаїв, пляж "Стрілка", р. Інгул
Полтавська область
- Полтава, пляж Київського району, р.Ворскла
- Полтава, пляж Шевченківського р-ну, р. Ворскла
- Кобеляки, Центральний пляж
- Кременчук, Пляж парку Воїнів Інтренаціоналістів
- Кременчук, Центральний міський пляж
Рівненська область
- Радивилів, пляж, Штучний став
- р. Слонівка
- Дубно, місце масового відпочинку, р. Іква
- с. Воронки, прибережна смуга (пляж відсутній)
- Сарни, міський пляж, р. Случ
- с.Жобрин, Рівненський р-н, пляж ОП санаторію "Червона калина" р. Путилівка
- Обарів, пляж ТзОВ "Обароівінвест", став
- с.Кустин Рівненський р-н, пляж КЗ ДСОК "Електронік-Рівне", р.Горинь
- Рівне, оз.Басів Кут, міський пляж
- с. Гориньгрод, р.Горинь (вхід в район)
Тернопільська область
- Тернопіль, міський пляж, р. Серет,
- Тернопільський став, північно-західний берег
Чернівецька область
- Чернівці, міський пляж, р. Прут
Нагадаємо, минулого тижня кількість пляжів, де було заборонено купатись, сягала 106.