МОЗ оприлюднив перелік 96 пляжів Ураїни, де небезпечно купатись

У Київській області небезпечно купатись на 24 пляжах

Вода на 96 українських пляжах є небезпечною для купання. Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).

"Такі дані опублікував Центр громадського здоров'я МОЗ, грунтуючись на результатах дослідження води 15-21 червня", - зазначено у повідомленні.

Також у міністерстві підготували перелік пляжів в усіх обласях України, де не можна купатись.

Вінницька область

с. Глухівці, Рекреаційна зона ставок, Козятиський район Козятин, Рекреаційна зона ставок №5 Козятин, Рекреаційна зона "Водокачка" Погребище, Рекреаційна зона місце відпочинку, р. Рось Вінниця, Пляж Центральний Вінниця, Рекреаційна зона "Вишенське озеро" с.Флорине, рекреаційна зона "Анталька", р. Дохно

Волинська область

смт Локачі, рекреаційна зона, ставок Луцьк, Центральний пляж, р.Стир Луцьк, пляж "Теремно", р. Сапалаївка с. Соловичі, оз.Велище Ковель, рекреаційна зона , р.Турія, водосховище Ковель, міський пляж, р.Турія

Донецька область

Маріуполь, пляж "Центральний" Маріуполь, міський пляж "Лівобережний"

Дніпропетровська область

м. Новомосковськ, дитячий пляж

Житомирська область

смт. Лугини, рекреаційна зона, р. Товста Коростень, рекреаційна зона вул. Древлянська Новоград-Волинський, міський пляж по вул.Богуна Новоград-Волинський, рекреаційна зона "Провалка" по 3-му провулку Чехова, р. Смолка Баранівка, рекреаційна зона "Заріччя" Чуднів, р. Тетерів (перед мостом)

Закарпатська область

с. Ворочеве Перечинського району, Місце для купання "Дичка", р. Уж Перечин, Місце для купання "Залив", р. Уж - закарпатська Мукачево, вул. Окружна, р. Латориця - закарпатська Мукачево, вул. Валенберга, р. Латориця Мукачево, парк Перемоги, р. Латориця Мукачево, район монастиря

Запорізька область

Запоріжжя, громадський пляж "Центральний" Енергодар, міський пляж "Сонячний"

Київська область

Тетіїв, рекреаційна зона місця масового відпочинку, р. Роська смт.Іванків, рекреаційна зона - р.Тетерів Вишород, вул.Набережна, озеро Вишгород, оз."Бегемотик-2" с. Віта Поштова, зона відпочинку "Крючок", Каскад озер р.Сіверка Васильків, рекреаційна зона, р. Стугна Фастів, рекреаційна зона, р. Унава смт. Гребінки, пекреаційна зона, р. Протока Біла Церква, пляж мікрорайону "Вокзальна", р. Рось смт. Рокитне, рекреаційна зона для відпочинку, р.Рось Миронівка, вул. Захарченка, рекреаційна зона для відпочинку, р. Росава Богуслав, рекреаційна зона для відпочинку, вул. Мисайлівська с. Циблі Переяслав-Хмельницький район, пляж на Канівському водосховищі ДОЗ "Джерело Надії" Переяслав-Хмельницький, рекреаційні зони відпочинку "Лісове озеро" Переяслав -Хмельницький, пляж на Канівському водосховищі (міський пляж) с. Кийлів, Бориспільський район, Канівське водосховище с. Кийлів Бориспільський район, р.Павлівка смт. Згурівка, озеро "Рецево" смт. Баришівка, озеро "Земснаряд" смт. Баришівка, зони рекреації р. Ст. Красилівка Бориспіль, озеро "Княжицьке" Бориспіль, озеро мікрорайону "Нестерівка" Бориспіль, озеро УМБ-17 Бориспіль, озеро "Олесницьке"

Кіровоградська область

Кропивницький, місце купання "Ковалівський пляж", р.Інгул с. Петрово, Знам'янський район, місце купання та відпочинку, Петрівський ставок №1

Луганська область

Кремінна, зона рекреації, р.Красна смт. Біловодськ, Біловодський р-н, зона рекреації, р.Деркул Сєвєродонецьк, міський пляж, оз.Чисте Сєвєродонецьк, смт. Сиротино, пляж бази відпочинку "Клешня", озеро Клешня Лисичанськ, Пляж ставка в р-ні Лисичанського й склозаводу "Пролетарій", вул. Героїв Сталінграду Лисичанськ, зона рекреації, р-н човнової станції, р.Сіверський Донець смт.Сиротине, Луганська обл., озеро Кривеньке, пляж бази відпочинку "У озера Кривеньке"

Львівська область

Золочів, озеро "Молодіжне", парк "Здоров’я"

Миколаївська область

Первомайськ, міський пляж "Райдуга" Миколаїв, пляж "Стрілка", р. Інгул

Полтавська область

Полтава, пляж Київського району, р.Ворскла Полтава, пляж Шевченківського р-ну, р. Ворскла Кобеляки, Центральний пляж Кременчук, Пляж парку Воїнів Інтренаціоналістів Кременчук, Центральний міський пляж

Рівненська область

Радивилів, пляж, Штучний став р. Слонівка Дубно, місце масового відпочинку, р. Іква с. Воронки, прибережна смуга (пляж відсутній) Сарни, міський пляж, р. Случ с.Жобрин, Рівненський р-н, пляж ОП санаторію "Червона калина" р. Путилівка Обарів, пляж ТзОВ "Обароівінвест", став с.Кустин Рівненський р-н, пляж КЗ ДСОК "Електронік-Рівне", р.Горинь Рівне, оз.Басів Кут, міський пляж с. Гориньгрод, р.Горинь (вхід в район)

Тернопільська область

Тернопіль, міський пляж, р. Серет, Тернопільський став, північно-західний берег

Чернівецька область

Чернівці, міський пляж, р. Прут

Нагадаємо, минулого тижня кількість пляжів, де було заборонено купатись, сягала 106.