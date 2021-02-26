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Минздрав ждет результаты анализов на новые штаммы COVID на следующей неделе

Новина українською → Киев, Пятница 26 февраля 2021 09:59
Минздрав ждет результаты анализов на новые штаммы COVID на следующей неделе Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине пока не зафиксировали британский, южноафриканский или бразильский разновидности коронавируса. На следующей неделе ожидаются новые результаты на наличие новых штаммов COVID в стране.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, Украина получила результаты образцов из клиники Шарите, куда направлялись биоматериалы для анализа. В тех образцах мутаций COVID не было выявлено.

"Также на следующей неделе ожидаем результаты проведенного внутри страны секвенирования, где будут исследованы образцы тяжелобольных, которые были отобраны в Ивано-Франковской области. Будем знать, циркулируют ли у нас прошлые штаммы или уже есть новые штаммы, которые приводят к росту числа случаев коронавирусной болезни", - отметил Ляшко.

Напомним, ранее глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что в Украине нет оборудования для определения новых штаммов COVID-19. В связи с этим образцы отправляют на проверку в Германию.

Также РБК-Украина писало, что британский штамм коронавируса выявили уже в 100 странах мира.

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