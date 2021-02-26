МОЗ чекає на результати аналізів на нові штами COVID наступного тижня
В Україні поки що не зафіксували британський, південноафриканський або бразильський різновиди коронавірусу. Наступного тижня очікуються нові результати на наявність нових штамів COVID в країні.
Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
За його словами, Україна отримала результати зразків з клініки Шаріте, куди направлялись біоматеріали для аналізу. У тих зразках мутацій COVID не було виявлено.
"Також наступного тижня очікуємо результати проведеного всередині країни секвенування, де будуть досліджені зразки тяжкохворих, які були відібрані в Івано-Франківській області. Будемо знати, циркулюють у нас минулі штами або вже є нові штами, які призводять до зростання кількості випадків коронавірусної хвороби", - зазначив Ляшко.
Нагадаємо, раніше голова комітету Верховної ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що в Україні немає обладнання для визначення нових штамів COVID-19. У зв'язку з цим зразки відправляють на перевірку в Німеччину.
Також РБК-Україна писало, що британський штам коронавірусу виявили вже в 100 країнах світу.