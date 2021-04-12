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Минздрав заявил о пиковых нагрузках на службу экстренной медицины из-за COVID

Новина українською → Киев, Понедельник 12 апреля 2021 09:34
Минздрав заявил о пиковых нагрузках на службу экстренной медицины из-за COVID Фото: в Украине бригады экстренной медпомощи совершают 17-19 тысяч выездов в сутки (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине наблюдается высокий уровень госпитализаций из-за коронавируса. На службу экстренной медицинской помощи сейчас оказывается пиковая нагрузка.

Об этом во время брифинга заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

По ее словам, в среднем в Украине бригады экстренной медпомощи совершают около 17-19 тысяч выездов в сутки.

"Мы в течение последней недели имеем пиковые нагрузки на службу экстренной медицинской помощи. У нас высокий уровень госпитализаций", - заявила Микичак.

При этом в Минздраве отметили, что в некоторых регионах идет снижение нагрузки на экстренную службу медпомощи.

"Это в том числе в Ивано-Франковской и Закарпатской области. Об этом говорят и показатели заболеваемости. В то же время остается высокий уровень выездов в Запорожской, Одесской и Харьковской областях. Отрадным является то, что несколько стабилизировалось нагрузки на экстренку в городе Киев", - добавила замминистра.

Напомним, за вчера в Украине выявили 7856 новых случаев COVID-19. При этом госпитализировали 2770 человек.

Также РБК-Украина писало, что эксперты оценили необходимость введения сейчас общенационального локдауна.

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