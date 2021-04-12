МОЗ заявив про пікове навантаження на службу екстреної медицини через COVID
В Україні спостерігається високий рівень госпіталізацій через коронавірус. На службу екстреної медичної допомоги зараз чиниться пікове навантаження.
Про це під час брифінгу заявила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.
За її словами, в середньому в Україні бригади екстреної медичної допомоги здійснюють близько 17-19 тисяч виїздів на добу.
"Ми протягом останнього тижня маємо пікові навантаження на службу екстреної медичної допомоги. У нас високий рівень госпіталізацій", - заявила Микичак.
При цьому в МОЗ зазначили, що в деяких регіонах йде зниження навантаження на екстрену службу медичної допомоги.
"Це в тому числі в Івано-Франківській і Закарпатській області. Про це свідчать і показники захворюваності. Водночас залишається високий рівень виїздів у Запорізькій, Одеській та Харківській областях. Відрадним є те, що дещо стабілізувався навантаження на екстренку у місті Київ", - додала заступник міністра.
Нагадаємо, вчора в Україні виявили 7856 нових випадків COVID-19. При цьому госпіталізували 2770 осіб.
Також РБК-Україна писало, що експерти оцінили необхідність запровадження зараз загальнонаціонального локдауну.