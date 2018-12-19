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Минздрав заявил о давлении на голосующих на выборах директора Института сердца

Новости » Общество    19.12.2018 - 02:17
Минздрав заявил о давлении на голосующих на выборах директора Института сердца
Фото: Минздрав (РБК-Украина)

Министерство требует от руководителя института Тодурова разъяснений насчет "тренинга" накануне

Министерство здравоохранения расценивает как давление на голосующих присутствие на выборах генерального директора ГУ "Институт сердца Минздрава Украины" народных депутатов из разных партий, а также мэра Киева Виталия Кличко. Об этом заявил пресс-секретарь Минздрава Александр Ябчанка, передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Из 800 работников Института сердца проголосовало 22, это происходило в соответствии с процедурой. От Минздрава на голосовании присутствовали двое представителей. Они не были членами комиссии, лишь наблюдателями. Они обратили внимание на присутствие большого количества народных депутатов, главы КГГА. Мы воспринимаем это как определенное давление на тех, кто выбирал", - сказал Ябчанка.

Он добавил, что министерство пока ожидает документы по выборам директора и будет действовать далее в рамках действующего законодательства.

"Сегодня состоялась процедура отбора. Минздрав ждет документы по выборам директора и будем двигаться согласно процедуре. Должна быть спецпроверка, а дальше другие шаги, в частности, заключение контракта", - отметил представитель министерства.

Он также сообщил, что Минздрав требует разъяснений от руководителя института Бориса Тодурова относительно так называемого тренинга накануне.

Ранее члены избирательной комиссии сообщили, что Тодурова, который возглавлял Институт сердца с 2013 года, выбрали 100% научных сотрудников учреждения.

Напомним, Министерство здравоохранения направило в Институт сердца письмо с требованием предоставить подробные разъяснения о мероприятиях, которые проходили в учреждении 14 декабря с привлечением работников в рабочее время.

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