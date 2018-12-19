МОЗ заявило про тиск на голосуючих під час виборів директора Інституту серця

Фото: МОЗ (РБК-Україна)

Міністерство вимагає від керівника інституту Тодурова роз'яснень щодо "тренінгу" напередодні

Міністерство охорони здоров'я України розцінює як тиск на голосуючих присутність на виборах генерального директора ДУ "Інститут серця МОЗ України" народних депутатів з різних партій, а також мера Києва Віталія Кличка. Про це заявив речник МОЗ Олександр Ябчанка, передає РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"З 800 працівників Інституту серця проголосувало 22, це відбувалося згідно з процедурою. Від МОЗ на голосуванні були присутні двоє представників. Вони не були членами комісії, лише спостерігачами. Вони звернули увагу на присутність великої кількості народних депутатів, голови КМДА. Ми сприймаємо це як певний тиск на тих, хто обирав", - сказав Ябчанка.

Він додав, що міністерство наразі очікує документи з виборів директора та діятиме далі у рамках чинного законодавства.

"Сьогодні відбулася процедура відбору. МОЗ очікує на документи щодо виборів директора та будемо рухатися, згідно з процедурою. Має бути спецперевірка, а далі інші кроки, зокрема, укладання контракту", - зазначив речник міністерства.

Він також повідомив, що МОЗ вимагає роз'яснень від керівника інституту Бориса Тодурова щодо так званого тренінгу напередодны.

Раніше члени виборчої комісії повідомили, що Тодурова, який очолював Інститут серця з 2013 року, обрали 100% наукових співробітників установи.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я направило в Інститут серця лист з вимогою надати детальні роз‘яснення щодо заходів, які відбувались в установі 14 грудня із залученням працівників у робочий час.