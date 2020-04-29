Минздрав завершает аудит системы здравоохранения: будет предложен механизм реформирования медицины

В Минздраве заявили, что по результатам аудита системы здравоохранения будет предложен механизм реформирования медицины. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Степанов, в ближайшие дни будет предложен механизм.

"Мы уже заканчиваем аудит (системы системы здравоохранения, - ред.). Мы предложим в ближайшие дни реальный механизм, каким образом мы будем финансировать все эти заведения, каким образом мы будем реформировать нашу медицину", - заявил Степанов.

Министр отметил, что Минздрав в ходе аудита системы здравоохранения пытался изучить проблемы, которые возникли после старта второго этапа медреформы.

"Мы не будем идти тем путем, которым шли. Мы способны развивать нашу медицину. Это будет в ближайшие дни. Мы уже разработали соответствующие механизмы. Но воплощать начнем на следующей неделе. Все будет нормально. И у нас будет нормальная медицина, которой мы будем гордиться", - добавил он.

Напомним, 14 апреля Минздрав запустил аудит системы здравоохранения. Причиной послужили тревожные сигналы, которые министерство получало из регионов.

Отметим, сингапурские ученые спрогнозировали, что эпидемия коронавируса в Украине может завершиться до 8 июня 2020 года, в Украине резкое снижение заболеваемости ожидается 19 мая.