Минздрав закупит более 800 аппаратов ИВЛ

Министерство здравоохранения планирует закупить дополнительно 838 аппарата искусственной вентиляции легких в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, на сегодняшний день Украина полностью обеспечена аппаратами ИВЛ, для обеспечения нынешнего количества заболевших. В больницах Украины есть 2 тысяч таких аппаратов.

"Мы должны готовиться к разному развитию событий. И до тех 2 тысяч аппаратов ИВЛ, которые сейчас находятся в первой волне из 242 больниц, мы дополнительно закупаем еще аппараты. Например, достигнута договоренность с Европейским инвестиционным банком относительно использования кредитных средств. На эти средства мы планируем закупить 838 аппаратов ИВЛ", - сказа Степанов.

Также министр здравоохранения отметил необходимость развивать собственное производство.

"Уверен, мы найдем определенные варианты, чтобы закупать аппараты ИВЛ именно у украинского производителя", - сказал министр.

Отметим, за прошлые сутки в Украине зафиксировали антирекорд по количеству заболеваний. За 14 апреля подтвердили 392 новых случая COVID-19. Всего в стране подтверждено 3764 заболеваний.

Также РБК-Украина писало, что министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что на данный момент нецелесообразно говорить о выходе из карантина. По его словам, смягчение карантина возможно после того, когда в Украине будет наблюдаться постоянное уменьшение заболеваемости.