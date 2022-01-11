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Минздрав заинтересован в производстве конопли в Украине для лекарств

Автор: Мария Кучерявец, Олег Черныш

Первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида заявил, что Минздрав рассчитывает наладить производство конопли для лекарств непосредственно в Украине. Таким образом, не нужно будет полагаться на их импорт.

Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Шаг навстречу. Как Украина готовится легализовать каннабис и что может этому помешать".

"Мы заинтересованы в том, чтобы такие препараты могли изготавливаться в Украине, а не только ввозились из-за рубежа. Но это сложный, длительный процесс, потому что украинские пациенты должны иметь доступ к лекарственным препаратам доказанной эффективности. Но да, мы за то, чтобы процесс полного цикла был в Украине", - отметил Комарида.

Напомним, в Министерстве здравоохранения разработали проект закона об обороте медицинской марихуаны. Там заявляют, что в Раду он будет внесен в ближайшие месяцы.

Подробнее о том как Украина готовится легализовать каннабис - в материале РБК-Украина.

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Министерство здравоохранения Украины