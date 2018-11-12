ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Минздрав вынес на обсуждение шестую часть перечня лекарств для закупки за средства госбюджета

Новости » Политика    12.11.2018 - 18:55
Минздрав вынес на обсуждение шестую часть перечня лекарств для закупки за средства госбюджета
Иллюстративное фото (УНИАН)

Министерство здравоохранения Украины вынесло на общественное обсуждение шестую часть Национального перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения

Министерство здравоохранения Украины сегодня, 12 ноября, вынесло на общественное обсуждение шестую часть Национального перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения, которые подлежат закупке за средства государственного бюджета 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, речь идет о медикаментах для лечения бесплодия у женщин методами вспомогательных репродуктивных технологий, препаратах для больных вирусными гепатитами B и C, пациентов в до- и послеоперационный период при трансплантации. Также проект номенклатуры содержит перечень лекарств для лечения дыхательных расстройств у новорожденных, а также детей с первичными (врожденными) иммунодефицитами.

Напомним, в конце сентября Кабинет министров Украины уточнил перечень лекарств для закупки за счет бюджетных средств. В частности, позицию "Рифампицин" дополнили новыми формами выпуска "флаконы, шприцы"; позицию "Морфина сульфат суспензия для перорального применения" дополнили формой выпуска "раствор оральный, флаконы 2 мг/мл". Кроме того, уточнен раздел кардиоизделий.

Также в связи с экономией в рамках программы по закупке медикаментов  для детского диализа уточнили ориентировочные объемы потребностей с учетом финансирования. За счет высвобождения средств после исключения препарата "Дазатиниб" перечень лекарственных средств  расширен препаратом "Бозутиниб" в дозировке 500 мг и 100 мг. Согласно постановлению, из перечня также исключили некоторые позиции.

В Украине может появиться служба психологической поддержки В Минздраве рассказали подробности проведения первого этапа экзамена для студентов-медиков
Новости Украины Министерство здравоохранения Украинылекарства
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь