МОЗ винесло на обговорення шосту частину переліку ліків для закупівлі за кошти держбюджету

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Міністерство охорони здоров'я України винесло на громадське обговорення шосту частину Національного переліку лікарських засобів і виробів медичного призначення

Міністерство охорони здоров'я України сьогодні, 12 листопада, винесло на громадське обговорення шосту частину Національного переліку лікарських засобів і виробів медичного призначення, які підлягають закупівлі за кошти державного бюджету 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Зокрема, йдеться про медикаменти для лікування безпліддя жінок методами допоміжних репродуктивних технологій, препарати для хворих на вірусні гепатити B і C, пацієнтів у до - та післяопераційний період при трансплантації. Також проект номенклатури містить перелік ліків для лікування дихальних розладів у новонароджених, а також дітей з первинними (вродженими) імунодефіцитами.

Нагадаємо, наприкінці вересня Кабінет міністрів України уточнив перелік ліків для закупівлі за рахунок бюджетних коштів. Зокрема, позицію "Рифампіцин" доповнили новими формами випуску "флакони, шприци"; позицію "Морфіну сульфат суспензія для перорального застосування" доповнили формою випуску "розчин оральний, флакони 2 мг/мл". Крім того, уточнено розділ кардиоизделий.

Також у зв'язку з економією в рамках програми по закупівлі медикаментів для дитячого діалізу уточнили орієнтовні обсяги потреб з урахуванням фінансування. За рахунок вивільнення коштів після виключення препарату "Дазатініб" перелік лікарських засобів розширено препаратом "Бозутиниб" в дозуванні 500 мг і 100 мг. Згідно з постановою, з переліку також виключили деякі позиції.