Минздрав ввел проведение температурного скрининга для пассажиров из Италии

Министерство здравоохранения Украины ввело проведение температурного скрининга на пограничных постах, которые пропускают пассажиров из Италии из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Минздрав принял решение начать температурный скрининг из-за недавнего наибольшего всплеска случаев в Италии.

"Недавно крупнейший всплеск случаев зарегистрирован в Италии. По состоянию на сегодня было зарегистрировано 200 случаев, два из них летальные. Поэтому нами было прийнятто решение начать температурный скрининг на пограничных постах, которые больше всего пропускают украинцев и итальянцев на территорию Украины", - заявил Ляшко.

Напомним, что в результате распространения коронавируса в Италии количество жертв от вируса возросло до шести человек. В государственной больнице Брешии умерла женщина из Крема, которая была переведена туда вчера и получила положительный результат на коронавирус. Сообщается, что у женщины было онкологическое заболевание.

Как сообщало РБК-Украина, из-за вспышки коронавируса в Италии полиция и медики начали поиски "нулевого пациента". Правоохранители и сотрудники медицинских учреждений в оперативном режиме пытаются определить, кто занес коронавирус в Италию.