МОЗ запровадило проведення температурного скринінгу для пасажирів з Італії

Міністерство охорони здоров'я України запровадило проведення температурного скринінгу на прикордонних постах, які пропускають пасажирів з Італії через спалах коронавірусу. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, МОЗ прийняло рішення розпочати температурний скринінг через нещодавний найбільший всплеск випадків в Італії.

"Нещодавно найбільший всплеск випадків зареєстровано в Італії. Станом на сьогодні було зареєстровано 200 випадків, два з них летальні. Тому нами було прийнятто рішення розпочати температурний скринінг на прикордонних постах, які найбільше пропускають українців та італійців на територію України", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, що в результаті розповсюдження коронавіруса в Італії кількість жертв від вірусу зросла до шести осіб. У державній лікарні Брешії померла жінка з Крему, яка була переведена туди вчора і отримала позитивний результат на коронавірус. Наголошується, що у жінки було онкологічне захворювання.

Як повідомляло РБК-Україна, через спалах коронавірусу в Італії поліція і медики почали пошуки "нульового пацієнта". Правоохоронці та співробітники медичних установ в оперативному режимі намагаються визначити, хто заніс коронавірус в Італію.