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Минздрав утвердил перечень лекарств, которые закупят за госсредства в 2020 году

Новости » Общество     04.01.2020 - 01:42
Минздрав утвердил перечень лекарств, которые закупят за госсредства в 2020 году
Иллюстративное фото (УНИАН)

На закупки в 2020 году заложено около 9,7 млрд гривен

Министерство здравохранения (Минздрав) Украины утвердил перечень лекарственных средств и медицинских изделий, которые будут закупаться за средства государственного бюджета 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-слуужбу Минздрава.

Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства. На закупки в 2020 году заложено около 9,7 млрд грн, что на 3,2 млрд грн больше, чем в прошлом году.

"Этих средств вместе со снижением цен на ряд препаратов хватит на обеспечение практически полной потребности по всем направлениям 38. Именно обеспечение этой цели является одним из приоритетов работы Минздрава Украины направленной на обеспечение выполнения взятых на себя обязательств перед гражданами", - говорится в повідмленні.

Отмечается, что расширение перечня закупок возможно лишь тогда, когда Минздрав Украины обеспечит лекарствами всех пациентов по уже существующим направлениям. Такой подход обеспечивает равный и гарантированный доступ к медицинской помощи и не позволяет уменьшать доступ к лечению для тех пациентов, которые уже получают лечение.

Ранее сообщалось, что Министерство здравохранения Украины проводит проверку серии препаратов, которые вероятно привели к тяжелым побочным реакциям у пациентов.

РБК-Украина писало, что Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками изъяла из обращения опасный медицинский изделие для плазмафереза.

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