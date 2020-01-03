В Украине изъяли из оборота медустройство для очистки крови

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Во время проверки были обнаружены неверные сведения, внесенные в декларацию о соответствии продукта

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками изъяла из оборота опасный медицинское изделие для плазмафереза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гослекслужбу.

Как сообщается, во время проведения внеплановой проверки в ООО "Ликомед" было обнаружено неверные сведения, внесенные в декларацию о соответствии продукта. В частности, в документе было указано, что медицинское изделие относится к I классу безопасности и не требует привлечения органа по оценке соответствия для проведения процедуры оценки соответствия и является нестерильным.

Зато в Гослекслужбе указали, что это медицинское изделие относится к классу безопасности ПА и является стерильным, что требует привлечения органа по оценке соответствия.

Кроме того, были выявлены другие нарушения Технического регламента.

Отмечается, что реализация медицинских изделий сопровождалась декларацией о соответствии с регистрационным номером Гослекслужбы. Однако в ведомстве отдельно обратили внимание на тот факт, что не регистрируют декларации о соответствии. Эта информация была передана в правоохранительные органы.

Напомним, ранее Госслужба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила продажу обезболивающего препарата "Нимесил". Под запрет попали все серии этого лекарства.