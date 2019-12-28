В Украине проверят аптеки на наличие запрещенных препаратов

Иллюстративное фото (УНИАН)

Минздрав проверит серии препаратов, которые вероятно привели к тяжелым побочным реакциям у пациентов

Министерство охраны здоровья Украины проводит проверку серии препаратов, которые вероятно привели к тяжелым побочным реакциям у пациентов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что в городе Каменское в Днепропетровской области пострадало семь пациентов вероятно вследствие применения лекарственного средства "Дипрофол". МОЗ Украины 20 декабря создало Комиссию по проверке серьезных побочных реакций после применения препарата.

В ходе экстренного заседания Комиссии Государственной службой Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками и Государственным предприятием "Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины" было сообщено о фактах обнаружения случаев тяжелых побочных реакций (в том числе с летальным исходом) после применения вероятно лекарственного средства "Дипрофол" и других лекарственных средств, которые применялись во время и после хирургического вмешательства пациентам.

Уполномоченному лаборатории поручено провести сравнительный лабораторный анализ архивных образцов производителя лекарственных средств "Дипрофол" 1%, 2% и образцов, изъятых у Коммунального некоммерческого предприятия Каменского городского совета "Городская больница № 9", образцов, изъятых у Коммунального некоммерческого предприятия "Винницкая городская клиническая больница скорой медицинской помощи".

По состоянию на сейчас Гослекслужба изъяла образцы этих лекарственных средств непосредственно из аптек и аптечных пунктов, где пациенты могли их приобрести, и последовала цепь их поставки. По распоряжению Гослекслужбы подчиненными лабораториями продолжается контроль качества указанных лекарственных средств.

Напомним, в Украине под запрет попало известное лекарство от гриппа и простуды Фармацитрон Форте.