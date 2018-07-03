МОЗ затвердило новий реєстр цін на "Доступні ліки"

Заявки від фармвиробників і імпортерів на участь в програмі приймаються до 12 липня

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України затвердило нові граничні ціни препаратів у програмі "Доступні ліки". Про це повідомила прес-служба МОЗ.

Повідомляється, що 2 липня 2018 року Міністерство охорони здоров'я затвердило новий Реєстр граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби для участі в урядовій програмі "Доступні ліки",

У МОЗ пояснили, що протягом 10 днів фармвиробники та імпортери лікарських засобів повинні подати заяви для участі їх торгових препаратів у програмі "Доступні ліки"

У МОЗ повідомили, що заявки від фармвиробників і імпортерів на участь в програмі приймаються до 12 липня 2018 року включно. На початку серпня Міністерство затвердить новий перелік препаратів програми.

Зазначимо, що Реєстр препаратів, вартість яких відшкодовується державою, налічує 143 торгові назви лікарських засобів українського виробництва і 96 зарубіжного. Крім того, за рік роботи програми, споживання препаратів, що увійшли у перелік "Доступних ліків", в середньому збільшилася майже на 90%. При цьому споживання препаратів, що не входять в перелік ліків, які відшкодовуються державою зменшилося на 6%.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я України опублікувало новий орієнтовний реєстр граничних оптово-відпускних цін на "Доступні ліки".