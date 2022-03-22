Минздрав урегулировал предоставление медпомощи переселенцам: как ее получить

Согласно приказу Минздрава, украинец со статусом внутренне перемещенного лица может быть принят в любой больнице, если она может обеспечить соответствующее лечение. Все поставщики медицинских услуг обязаны оказывать медицинские услуги всем, кто обращается по месту нахождения.

Теперь поставщики первой медицинской помощи (ПМД) должны обеспечить:

ведение учета перемещенных лиц, обращающихся за получением первичной медицинской помощи;

предоставление первичной медицинской помощи и медицинской помощи пациентам в неотложном состоянии из числа перемещенных лиц;

проведение вакцинации в соответствии с требованиями календаря профилактических прививок.

Вместе с тем, предоставление медицинской помощи переселенцам в неотложном состоянии, а также проведение им и их детям вакцинации согласно Календарю профилактических прививок не потребует наличия у таких пациентов декларации с семейным врачом.

То есть в определенных случаях, поставщики медицинских услуг не имеют права настаивать на необходимости представления им декларации. Данный приказ действует на время военного положения на всей территории Украины.