МОЗ врегулювало надання медичної допомоги переселенцям: як її отримати

Згідно з наказом МОЗ, українець зі статусом внутрішньо переміщеної особи може бути прийнятий в будь-якій лікарні, якщо вона може забезпечити відповідне лікування. Всі постачальники медичних послуг зобов'язані надавати медичні послуги всім, хто звертається за місцем знаходження.

Тепер постачальники першої медичної допомоги (ПМД) мають забезпечити:

ведення обліку переміщених осіб, які звертаються за отриманням первинної медичної допомоги;

надання первинної медичної допомоги та медичної допомоги пацієнтам у невідкладному стані з числа переміщених осіб;

проведення вакцинації відповідно до вимог календаря профілактичних щеплень.

Разом з тим, надання медичної допомоги переселенцям у невідкладному стані, а також проведення їм та їхнім дітям вакцинації згідно з календарем профілактичних щеплень не потребуватиме наявності у таких пацієнтів декларації з сімейним лікарем.

Тобто в певних випадках, постачальники медичних послуг не мають права наполягати на необхідності подання їм декларації. Даний наказ діє на час воєнного стану на всій території України.