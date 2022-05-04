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Минздрав упростил получение больничного для беременных украинок за границей

Фото: Минздрав упростил получение больничного для беременных украинок за границей (freepik)
Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения Украины упростило процедуру получения больничного для беременных украинок, вынужденных выехать за границу из-за российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

“В первую очередь эти изменения касаются женщин, которые сейчас ожидают родов. Начиная с 30-й недели беременности женщины имеют право на формирование документа о нетрудоспособности и, как следствие, получение соответствующих социальных выплат”, - рассказали в министерстве.

Для того чтобы получить такой больничный, нужно:

  1. Связаться с врачом, который ведет или вел беременность, и заявить о желании сформировать медицинское заключение о временной нетрудоспособности.
  2. Если контакт с врачом был утрачен, можно обратиться к другому. В таком случае новому врачу необходимо предоставить документ, подтверждающий беременность и ее срок.
  3. После этого врач проверит медицинские записи о беременности в электронной системе здравоохранения и создаст медицинское заключение о временной нетрудоспособности, что станет основанием для больничного.

Напомним, что люди, вынужденные покинуть свои дома из-за войны, и переселиться в другие города, имеют право оформить больничный у врача. Получить больничное письмо можно, обратившись к любому врачу первичной помощи.

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