Минздрав упростил получение больничного для беременных украинок за границей

Министерство здравоохранения Украины упростило процедуру получения больничного для беременных украинок, вынужденных выехать за границу из-за российской агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
“В первую очередь эти изменения касаются женщин, которые сейчас ожидают родов. Начиная с 30-й недели беременности женщины имеют право на формирование документа о нетрудоспособности и, как следствие, получение соответствующих социальных выплат”, - рассказали в министерстве.
Для того чтобы получить такой больничный, нужно:
Напомним, что люди, вынужденные покинуть свои дома из-за войны, и переселиться в другие города, имеют право оформить больничный у врача. Получить больничное письмо можно, обратившись к любому врачу первичной помощи.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.