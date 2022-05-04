МОЗ спростило отримання лікарняного для вагітних українок за кордоном

Міністерство охорони здоров’я України спростило процедуру отримання лікарняного для вагітних українок, які були змушені виїхати за кордон через російську агресію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ .

“В першу чергу ці зміни стосуються жінок, які зараз чекають на народження дитини. Починаючи з 30-го тижня вагітності, жінки мають право на формування листка непрацездатності і, як наслідок, отримання відповідних соціальних виплат”, - розповіли в міністерстві.

Для того, щоб отримати такий лікарняний, потрібно: