Минздрав Украины призвал ВОЗ прекратить сотрудничество с Россией

"Я призываю ВОЗ использовать все свои рычаги и прекратить любое сотрудничество и обмен информацией с врагами человечества - Российской Федерацией", - сказал Ляшко.

Он также призвал гуманитарные организации ООН перенести свои региональные представительства из Москвы. По его словам, страна не может одновременно вести кровавую войну и оказывать влияние на европейскую политику в гуманитарной сфере.

"Российские оккупанты обстреливают больницы, машины экстренной медицинской помощи, детские дома и мирное население. У нас ежедневно гибнут медицинские работники от действий террористов", - добавил глава Минздрава.