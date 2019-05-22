Минздрав начинает первый этап трансформации экстренной медпомощи

Пилотный проект запускают в шести регионах
Кабинет министров Украины во время заседания 22 мая принял концепцию развития экстренной медицинской помощи и направил средства на пилотный проект в шести регионах, а также утвердил закупку современных диспетчерских служб по всей стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Отмечается, что в течение следующих пяти лет произойдут такие изменения:
Первый этап изменений начнется уже в этом году в шести пилотных регионах - в Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской областях и Киеве.
В рамках пилотного проекта предусмотрено закупки специализированного санитарного транспорта; оснащение учебно-тренировочных отделов центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (ЦЭМП); аппаратно-программного комплекса диспетчерских служб центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Планируется, что к концу года во всех регионах Украины будет действовать сеть современных диспетчерских служб, объединенных единой электронной системой. Благодаря современным диспетчерским, новым протоколам и центральной информационно-аналитической системе, вызовы обрабатываются оперативно, а бригады экстренной медицинской помощи быстрее добираться на место происшествия.
Всего на реализацию этих мероприятий в Госбюджете предусмотрено 922,5 млн гривен.
Ранее сообщалось, что экстренная медицинская помощь в 2019 году получит 1 млрд гривен бюджетного финансирования.
РБК-Украина ранее писало, что программа "Бесплатная диагностика" может не заработать с 1 июля 2019 года.