Программа "Бесплатная диагностика" может не заработать с 1 июля, - Служба здоровья

Фото: Олег Петренко (УНИАН)

Глава Службы здоровья не уточнил, на сколько времени отложили старт программы

Программа "Бесплатная диагностика" может не заработать с 1 июля 2019 года. Об этом сообщил председатель Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко, передает "Радио Свобода".

"Сейчас я могу абсолютно честно сказать, что у меня нет уверенности, что мы стартуем 1 июля. Все потому, что есть много технических аспектов. Мы запустили декларации, потом запустили электронный рецепт, а здесь надо запустить электронное направление", - сказал Петренко.

При этом он не уточнил, на сколько времени отложили старт программы.

Напомним, в проекте государственного бюджета на 2019 года с 1 июля заложены средства на бесплатную ультразвуковую диагностику, маммографию, рентген и сдачу анализов.

Ранее в Минздраве заявили, что в 2019 году ведомство будет продолжать трансформировать систему здравоохранения: продолжится трансформация учреждений первичной помощи, заработает программа "Бесплатная диагностика", начнется пилотный проект изменений экстренной медицинской помощи в нескольких областях, будет развиваться программа "Доступные лекарства" и расширяться сеть кардиологических центров.