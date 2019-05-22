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МОЗ розпочинає перший етап трансформації екстреної меддопомоги

Новини » Суспільство    22.05.2019 - 14:34
МОЗ розпочинає перший етап трансформації екстреної меддопомоги
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Пілотний проект запускають у шести регіонах

Кабінет міністрів України під час засідання 22 травня ухвалив концепцію розвитку екстреної медичної допомог та направив кошти на пілотний проект у шести регіонах, а також затвердив закупівлю сучасних диспетчерських служб по усій країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ

Зазначається, що упродовж наступних п’яти років відбудуться такі зміни:

  • Оновлення алгоритмів диспетчеризації і створення нової IT-інфраструктури, що дозволить мати інформацію про стан кожного виклику в кожний момент часу.
  • Нові моделі освітніх заходів для працівників екстреної медичної допомоги, а також контролю якості знань (компетенцій).
  • Оновлення обов’язкових протоколів диспетчерів і протоколів командних дій бригад.
  • Нові автомобілі і обладнання.
  • Підвищення оплати праці екстреним медичним працівникам.
  • Перебудова приймальних відділень в лікарнях.
  • Збільшення доступності першої допомоги.

Перший етап змін розпочнеться уже цього року у шести пілотних регіонах - у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та Києві.

У рамках пілотного проекту передбачено закупівлі спеціалізованого санітарного транспорту; оснащення для навчально-тренувальних відділів центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (ЦЕМД); апаратно-програмного комплексу диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Планується, що до кінця року в усіх регіонах України діятиме мережа сучасних диспетчерських служб, об’єднаних єдиною електронною системою. Завдяки сучасним диспетчерським, новим протоколам та центральній інформаційно-аналітичній системі, виклики оброблятимуться оперативніше, а бригади екстреної медичної допомоги швидше доїжджатимуть на місце події.

Усього на реалізацію цих заходів у Держбюджеті передбачено 922,5 млн гривень.

Раніше повідомлялося, що екстренна медична допомога в 2019 році отримає 1 млрд гривень бюджетного фінансування.

РБК-Україна раніше писало, що програма "Безкоштовна діагностика" може не запрацювати з 1 липня 2019 року. 

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