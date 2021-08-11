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Минздрав сообщил о 1122 новых заражениях коронавирусом в Украине

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки выявили 1122 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве и Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За сутки в Украине госпитализировали 648 человек; летальных исходов - 25; выздоровели - 1160 человек. Вчера протестовали методом ПЦР - 23 633 человека, методом ИФА - 8963 лица, экспресс-тестами - 20 604 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (186), Запорожской (96), Донецкой (89), Харьковской (81) и Днепропетровской (70) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 261 354 лица;
  • выздоровели - 2 193 752 лица;
  • летальных случаев - 53 149.

Напомним, Минздрав назвал вакцину, которая на 96% предотвращает госпитализации при COVID.

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