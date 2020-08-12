МОЗ вирішив змінити критерії визначення зон карантину

Фото: Максим Степанов (facebook.com StepanovMV)

У МОЗ об'єднали деякі показники

У Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) вирішили об’єднати деякі показники по коронавірусу в один. У відомстві проаналізували всі показники.

Про це заявив на брифінгу голова МОЗ Максим Степанов.

За його словами, динаміку і кількість випадків на 100 тисяч населення вирішили об’єднати в один показник і рахувати, виходячи з кількості захворілих на 100 тисяч населення протягом 14 днів.

"Проаналізувавши показники, які є, ми вирішили зробити ще зручніше, ще зрозуміліше по яких критеріях ми визначаємо до того чи іншого рівня небезпеки", - сказав Степанов.

Степанов додав, що також більш чітко визначили кількість заповнених ліжок.

"Роблячи ці пропозиції, ми намагалися врахували всі нюанси. Ситуація на сході і заході різна. Всі ці пропозиції ми врахували і внесли відповідні пропозиції до уряду", - зазначив він.

Нагадаємо, станом на 12 серпня в Україні виявили 1433 нових випадків коронавірусу.

Також РБК-Україна повідомляло, що станом на вівторок, 11 серпня, в Україні до ослаблення карантину не готові дев'ять областей.