ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

МОЗ вирішив змінити критерії визначення зон карантину

Середа 12 серпня 2020 09:38
МОЗ вирішив змінити критерії визначення зон карантину
Фото: Максим Степанов (facebook.com StepanovMV)
Автор: Андрій Козловський

У МОЗ об'єднали деякі показники

У Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) вирішили об’єднати деякі показники по коронавірусу в один. У відомстві проаналізували всі показники.

Про це заявив на брифінгу голова МОЗ Максим Степанов.

За його словами, динаміку і кількість випадків на 100 тисяч населення вирішили об’єднати в один показник і рахувати, виходячи з кількості захворілих на 100 тисяч населення протягом 14 днів.

"Проаналізувавши показники, які є, ми вирішили зробити ще зручніше, ще зрозуміліше по яких критеріях ми визначаємо до того чи іншого рівня небезпеки", - сказав Степанов.

Степанов додав, що також більш чітко визначили кількість заповнених ліжок.

"Роблячи ці пропозиції, ми намагалися врахували всі нюанси. Ситуація на сході і заході різна. Всі ці пропозиції ми врахували і внесли відповідні пропозиції до уряду", - зазначив він.

Нагадаємо, станом на 12 серпня в Україні виявили 1433 нових випадків коронавірусу.

Також РБК-Україна повідомляло, що станом на вівторок, 11 серпня, в Україні до ослаблення карантину не готові дев'ять областей.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Коронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся