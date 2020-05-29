Минздрав не рекомендует выходить на работу людям за 60, но есть исключения

Выход на работу разрешен сотрудникам органов власти и критической инфраструктуры
Министерство здравоохранения не рекомендует выходить на работу на время карантина людям старше 60 лет. При этом в министерстве назвали исключения, которые разрешают выход на работу людям из группы риска.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, на работу могут выходить те люди из группы риска, которые задействованы в органах власти, а также в объектах критической инфраструктуры.
"В постановлении правительства четко определено кто подлежит обязательной самоизоляции. В том числе и люди из группы риска - люди старше 60 лет. Там есть исключения. Они касаются людей, которые работают в органах государственной власти, органах местного самоуправления, на объектах критической инфраструктуры, которая работает в услугах жизнеобеспечения нашего населения - водоснабжение, энергетика, химическая отрасль и тому подобное. Все эти люди могут работать и не находиться в режиме самоизоляции. Все остальные люди, особенно пенсионеры, должны находиться на самоизоляции", - сообщил Степанов.
Отметим, в ранее Кабмин принял решение о продлении карантина в Украине до 22 июня с ослаблениями.
В рамках третьего этапа ослабление карантина с 1 июня в Украине возобновят работу фитнес-залы и образовательные учреждения.
Также с 1 июня будет возобновлено железнодорожное сообщение в 6 областях.
Автор: Игорь Литвиненко