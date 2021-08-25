МОЗ розігрує комп’ютери серед шкіл, де вакцинувались 80% вчителів

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів про конкурс для шкіл, в яких вакцинували 80% педагогів. Заклади освіти можуть виграти комп'ютерні класи.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на слова міністра на брифінгу .

"Зараз проходить цікава акція в закладах освіти: всі школи, в яких будуть вакциновані більше 80% педагогів, можуть податись на конкурс і можуть розіграти комп'ютерні класи та гарнітури", - розповів він.

Раніше у прес-службі МОЗ повідомляли, що на конкурсі "Вакциновані й відкриті" можна виграти комп’ютери, гарнітури та роутери для закладів.

Розігрують:

3 суперпризи: набори з 10 комп’ютерів, 10 гарнітур та 10 роутерів для кожної школи-переможниці.

15 мініпризів: набори з 10 гарнітур і роутера для кожної школи-переможниці.

Будь-який представник школи може зареєструвати школу онлайн за посиланням: cutt.ly/IQNTKQ3.

Дедлайн: 23:59 29 вересня 2021 року.