МОЗ розігрує комп’ютери серед шкіл, де вакцинувались 80% вчителів
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів про конкурс для шкіл, в яких вакцинували 80% педагогів. Заклади освіти можуть виграти комп'ютерні класи.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова міністра на брифінгу.
"Зараз проходить цікава акція в закладах освіти: всі школи, в яких будуть вакциновані більше 80% педагогів, можуть податись на конкурс і можуть розіграти комп'ютерні класи та гарнітури", - розповів він.
Раніше у прес-службі МОЗ повідомляли, що на конкурсі "Вакциновані й відкриті" можна виграти комп’ютери, гарнітури та роутери для закладів.
Розігрують:
- 3 суперпризи: набори з 10 комп’ютерів, 10 гарнітур та 10 роутерів для кожної школи-переможниці.
- 15 мініпризів: набори з 10 гарнітур і роутера для кожної школи-переможниці.
Будь-який представник школи може зареєструвати школу онлайн за посиланням: cutt.ly/IQNTKQ3.
Дедлайн: 23:59 29 вересня 2021 року.
Нагадаємо, у МОЗ не виключають привілеї для вакцинованих.