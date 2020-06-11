ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минздрав рассматривает возможность тестирования на COVID-19 в аэропортах

Новости » Коронавирус     11.06.2020 - 11:36
Минздрав рассматривает возможность тестирования на COVID-19 в аэропортах
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Также иностранных туристов хотят обязать иметь страховой полюс

Министерство здравоохранения рассматривает возможность проведения туристам в аэропортах тестов на коронавирус. Также Минздрав будет рекомендовать ввести для иностранцев обязательный страховой полюс.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Он уточнил, что в случае введения обязательного тестирования в аэропортах, такую процедуру будут выполнять медработники.

"Мы рассматриваем вопрос по тестированию. Также в обязательном порядке у иностранца должен быть страховой полис при въезде в Украину. Мы будем рекомендовать, чтобы это было обязательным условием. Сейчас все эти вопросы мы прорабатываем", - отметил Степанов.

Ранее РБК-Украина писало, что Минздрав рассматривает создание "зеленых" и "красных" списков для стран, из которых будут прибывать туристы.

Также сообщалось, что в Украине с 15 июня планируется возобновление международного авиасообщения.

Кроме этого в Министерстве иностранных дел заявили, что в ближайшее время Украина может возобновить авиасообщение с рядом стран.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения УкраинытестированиеавиасообщениеКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь