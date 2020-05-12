ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МОЗ розслідує спалахи коронавірусу в Чернівецькій області

Новини » Коронавірус     12.05.2020 - 08:35
МОЗ розслідує спалахи коронавірусу в Чернівецькій області
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Однією з причин спалахів в МОЗ називають відвідування церков в святкові дні

Комісія МОЗ проведе розслідування щодо причин високої кількості хворих на коронавірус в Чернівецькій області. Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Ляшко зазначає, що з понеділка може вже бути аналітична інформація щодо ситуації в області.

"Зараз проводяться розслідування випадків хвороби. В п’ятницю відправляли в Чернівецьку область комісію МОЗ подивитись, що там відбувається. Я думаю, що з понеділка в нас вже буде аналітична інформація, якісь рішення, які допоможуть Чернівцям впоратись з такою захворюваністю", - заявив Ляшко.

Лікар наголосив, що під час Великодня в Чернівцях були порушені карантинні обмеження. Зокрема, однією з причин спалахів в МОЗ називають відвідування церков в святкові дні.

"Чернівецька, Івано-Франківська, Рівненська області - найбільший рівень захворюваності в нас. Це пов’язано саме з тим, що українці повернулись з країн ЄС. В першу чергу це повернення з Італії, і це дало нам певний сплеск захворюваності. В подальшому в Чернівцях досить великий кластер був пов'язаний зі святкуванням Великодня. Коли були порушені певні карантинні заходи. Досить велика кількість хворих була саме серед тих, хто відвідував церкви свого часу", - додав він.

Нагадаємо, у Чернівецькій області протягом попередньої доби, 11 травня, зафіксовано 72 нові випадки захворювання на коронавірус. Крім того, в цій області ввели адаптивний карантин. Зазначимо, саме в Чернівцях зафіксували перший випадок коронавірусу в Україні.

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниЧерновицкая область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся