МОЗ розслідує спалахи коронавірусу в Чернівецькій області

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Однією з причин спалахів в МОЗ називають відвідування церков в святкові дні

Комісія МОЗ проведе розслідування щодо причин високої кількості хворих на коронавірус в Чернівецькій області. Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Ляшко зазначає, що з понеділка може вже бути аналітична інформація щодо ситуації в області.

"Зараз проводяться розслідування випадків хвороби. В п’ятницю відправляли в Чернівецьку область комісію МОЗ подивитись, що там відбувається. Я думаю, що з понеділка в нас вже буде аналітична інформація, якісь рішення, які допоможуть Чернівцям впоратись з такою захворюваністю", - заявив Ляшко.

Лікар наголосив, що під час Великодня в Чернівцях були порушені карантинні обмеження. Зокрема, однією з причин спалахів в МОЗ називають відвідування церков в святкові дні.

"Чернівецька, Івано-Франківська, Рівненська області - найбільший рівень захворюваності в нас. Це пов’язано саме з тим, що українці повернулись з країн ЄС. В першу чергу це повернення з Італії, і це дало нам певний сплеск захворюваності. В подальшому в Чернівцях досить великий кластер був пов'язаний зі святкуванням Великодня. Коли були порушені певні карантинні заходи. Досить велика кількість хворих була саме серед тих, хто відвідував церкви свого часу", - додав він.

Нагадаємо, у Чернівецькій області протягом попередньої доби, 11 травня, зафіксовано 72 нові випадки захворювання на коронавірус. Крім того, в цій області ввели адаптивний карантин. Зазначимо, саме в Чернівцях зафіксували перший випадок коронавірусу в Україні.