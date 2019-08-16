Минздрав расширил перечень бесплатных лекарств

В Украине в рамках правительственной программы "Доступные лекарства" увеличили перечень бесплатных лекарств на 14 позиций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приказ Министерства здравоохранения Украины.

Новая редакция реестра лекарственных средств, за которые предусмотрена компенсация аптекам (реимбурсация), увеличился на 14 препаратов для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой. Теперь в реестре 78 бесплатных лекарств.

В реестре находятся лекарственные средства не только украинских фармацевтических компаний, но и производителей из стран ЕС и Израиля.

Отмечается, что по состоянию на 15 августа из 5,2 млн выписанных электронных рецептов погашено 4,2 млн. Более 1,1 млн пациентов получили необходимые лекарства бесплатно или с небольшой доплатой.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в случаях возникновения проблем с вакцинацией, украинцы могут обратиться в Национальную службу здоровья (НСЗУ). Обращаться можно по телефону горячей линии 1677.

Также в Минздраве предупреждали о росте заболеваемостью корью. В течение 32-й недели 2019 года в Украине заболели корью 261 человек.