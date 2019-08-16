Моз розширив перелік безкоштовних ліків

В Україні у рамках урядової програми "Доступні ліки" збільшили перелік безкоштовних ліків на 14 позицій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ Міністерства охорони здоров'я України.

Нова редакція реєстру лікарських засобів, за які передбачена компенсація аптекам (реімбурсація), збільшився на 14 препаратів для пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, діабетом II типу і бронхіальну астму. Тепер у реєстрі 78 безкоштовних ліків.

В реєстрі знаходяться лікарські засоби не тільки вітчизняних фармацевтичних компаній, але й виробників з країн ЄС та Ізраїлю.

Зазначається, що станом на 15 серпня з 5,2 млн виписаних електронних рецептів погашено 4,2 млн. Більше 1,1 млн пацієнтів отримали необхідні ліки безкоштовно або з невеликою доплатою.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у випадках виникнення проблем з вакцинацією, українці можуть звернутися в Національну службу здоров'я (НСЗУ). Звертатися можна за телефоном гарячої лінії 1677.

Також у МОЗ попереджали про зростання захворюваністю на кір. Протягом 32-го тижня 2019 року в Україні захворіли на кір 261 особа.