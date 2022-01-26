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Минздрав проверит все медучреждения на соблюдение выплат новых окладов врачам

Автор: Анастасия Рокитна

Кабинет министров Украины принял постановление, которым установил базовую заработную плату для медицинских работников на уровне - 13 500 гривен для медицинской сестры и 20 тысяч - для врача. Минздрав проверит все медучреждения на соблюдение соответствующих выплат.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.

По его словам, ситуация, когда на счетах больницы лежат десятки миллионов гривен остатка, а при этом медицинский коллектив работает за минималку - абсолютно недопустима.

"Поэтому Минздрав будет инициировать проведение Госаудитслужбой проверки каждого медицинского учреждения, которое в своих отчетах будет демонстрировать неспособность выплатить новую базовую заработную плату. Так же проверки будут ждать и те больницы, в которых руководители принудительно пытаются перевести медиков на неполную ставку, при этом оставляя работать полный рабочий день", - заявил Ляшко.

Ляшко сообщил, что руководитель заведения, который решит таким образом "сэкономить" бюджет больницы, за счет обычного врача или медсестры, получит наказание.

Он добавил, что Министерство здравоохранения создало контакт-центр, где по телефону: 0-800-60-20-21 можно получить ответы относительно формирования способной сети учреждений здравоохранения госпитальных округов и выплат базовой заработной платы.

Напомним, с 1 января в Украине медики будут получать повышенные заработные платы

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